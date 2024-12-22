受惠免簽 韓客「特種兵旅行」激增

【本報綜合報道】中國今年11月起對南韓持普通護照人員試行免簽政策，免簽停留時間由15天延長至30天。旅遊平台攜程數據顯示，新政策實施以來，南韓遊客入境中國熱門城市依次為上海、青島、北京等，上海的南韓入境遊客訂單同比增長超180%，環比增長超40%。不少南韓遊客大多利用周末再請一兩天假，到上海「特種兵旅行」。

外國遊客隨處可見 近期在外上海灘、新天地、武康大樓，外國遊客的身影隨處可見，其中南韓遊客格外多。社交平台上很多南韓博主分享了自己的上海之旅，免簽、距離近、國際化程度高使得不少南韓遊客把中國之行的第一站放在上海。到上海「特種兵旅行」的南韓遊客跟隨社交網站的推薦前往打卡景點和品嘗美食。

除傳統旅遊熱，一些略懂中文的南韓遊客會遊覽巨鹿路、富民路和長樂路的咖啡店、酒吧雲集街區，並挖掘各種夜市，吃火鍋及中國炒菜。交通出行方面，遊客也漸漸熟悉支付寶掃碼付款、網約車和上海地鐵，憑着少許英語和中文，加上翻譯軟件協助，遊客利用各自方式探索上海。