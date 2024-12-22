41年間發表逾千論文 教授被指學閥

【本報綜合報道】北京師範大學新聞傳播學院教授喻國明近日成為社交媒體上眾矢之的，有人指他發表上千篇論文，是打壓年輕人的「學閥」，希望他可以將稀缺的期刊版面留給年輕人。喻國明早前發微博回應，指自己並非新聞傳播學科領域最高產的作者。

此前有網民根據中國知網統計，喻國明從1983年3月起，41年間共發表1,226篇論文，平均每年29.9篇。另據知網統計，今年截至2024年11月25日，喻國明共發表48篇論文。惟喻國明強調新聞傳播學科領域最高產作者另有其人，中國人民大學的陳力丹教授至今發布的文章數達1,436篇。

反映學術期刊積弊亂象 有分析指，這場風波背後既有年輕人對學術界的不滿與憤懣，也反映出學術期刊生態長期以來存在的積弊和問題。喻國明點出了當前學術期刊存在的「亂象」，比如有些學術期刊規定，碩士生不能作為作者署名；絕大多數學術期刊沒有「通訊作者」的署名類別，對於署名的數量也一般不超過3個等等。