姦殺案內蒙漢21載冤獄 獲賠625萬破紀錄

內蒙古自治區男子周永剛冤案平反，獲得580萬元（人民幣‧下同，約625萬港元）國家賠償，創下國內冤錯案件最高賠償紀錄。周永剛35年前捲入一宗姦殺案判處死緩，服刑21年後獲釋。他出獄後堅持申訴，最終自治區高院去年重審認定定案證據不足，改判無罪。

1970年出生的周永剛是內蒙古赤峰村民，案發於1988年7月1日，兩名女子慘遭姦殺，她們正是周永剛妻子堂妹。由於周永剛最先發現屍體而列為嫌疑人，同年8月因涉嫌強姦、故意殺人由公安機關收押審查，同年12月正式逮捕，其後判處死緩。周永剛稱，辦案機關提取死者分泌物等關鍵證據缺失，而且沒有展開DNA鑑定，案件偵查階段有罪供述是屈打成招。

服刑期間曾寫血書申訴 周永剛服刑期間曾寫血書申訴，經過多次減刑，當他2009年12月5日離開監獄時已39歲。周永剛於2018年5月委託律師孫闊向自治區高院申訴，人大代表根據孫闊的匯報意見，向自治區高院就案件提出書面人大代表個案監督意見。同時，自治區檢察院組成專案組再次複查後，向自治區高院提出再審檢察建議書。自治區高院2021年4月作出再審決定，案件去年12月公開宣判，改判周永剛無罪。

今年5月，周永剛向自治區高院遞交《國家刑事賠償申請書》。經過調解，雙方達成協議。孫闊解釋，周永剛的賠償金額較高，一方面因為他在監獄失去人身自由的時間長，按每日賠償金的標準計算，單這一項就達360多萬元（約388萬港元），另一方面也有適當照顧的因素存在。孫闊直言，曾多次叮囑周永剛不要隨便借出賠償金及參與投資，把主要精力放在農牧業生產上。周永剛表示，下一步將申請啟動對國家有關機關人員的追責程序。本報綜合報道