台鐵「輾」跳軌男 警搜索兩小時竟無發現

【本報綜合報道】台灣新北市板橋區台鐵浮洲站上周五傍晚有民眾闖入路軌，警員和消防員到場搜索兩小時無果。翻查閉路電視才發現，涉事者原來自行從車底爬出離開，警方追查涉事者下落，依法偵辦。男子昨日凌晨自行投案，坦承本有臥軌不好念頭，但列車停下後他就翻牆離開車站。

原來未觸碰 事主離去不久自首

上周五傍晚近6時，一名男子在來往板橋和樹林間的176車次自強號列車進站時，從月台跳落路軌。台鐵一度以為列車撞上他，於是立刻報警，列車也緊急停駛，只開放單邊通行，不少旅客需要落車，列車服務嚴重受阻。鐵路警察局台北分局搜證後發現，列車車頭無撞擊痕迹，巡視列車、路軌及月台，也均未發現血漬。原來男子從月台跳落路軌後，列車駛過他後，他從車底爬出，攀上另一邊月台離開。