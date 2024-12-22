安徽原水錳值過高 池州急停供水

長江水位降低所致 恐礙民生健康 安徽池州市供水有限公司上周五發布緊急停水通知，指近期長江水位持續降低，造成原水錳值持續升高，為確保飲用水安全而暫停民生水廠供水。

池州市供水有限公司指出，已加大江口水廠的供水量，並對城區實施降壓供水，會影響城區部分用戶正常供水。公司目前正在調整製水工藝，盡快恢復供水，上周五傍晚前會正常通水，為造成不便深表歉意，後續將持續關注水質問題。原水錳超標已成為許多自來水廠生產過程中遇到的一大問題，若不能夠妥善處理，會嚴重影響飲用水的安全。

會損器官神經系統 錳是人體必須的微量元素，進入人體的錳以難溶的磷酸鹽形式積累在大腦、肝臟等重要器官，主要損害神經系統，水中含有微量的錳一般認為對人體無害。

《生活飲用水衞生標準》GB5749-2006中出廠水錳的限值為0.1mg/L，水體中錳超標會使得色度增大，導致發生黃水現象，自來水中過量的錳會在日常洗具、洗滌物上產生斑漬，工業生產中會影響造紙、紡織、印染等行業。當錳的含量超過0.3mg/L時，能使水體產生異味，嚴重影響生活飲用水的使用及安全。本報綜合報道