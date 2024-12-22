台指澳門設障礙 派駐人員無法輪替

【本報綜合報道】台灣陸委會於上周五發表澳門情勢研析報告指出，縱使新冠肺炎疫情過後台澳人員往來呈現回溫趨勢，由於澳門對台駐當地辦事處新任人員設置「一中承諾書」障礙，導致台方派駐人員無法正常輪替，仍會勉力維持為民服務及業務運作。

陸委會發表情勢報告 報告提及，澳門經濟持續成長復甦，本地生產總值（GDP）、入境旅客人次、博彩收入等數據已恢復疫前八成以上，仍有發展不均等隱憂，而當地整體社會情勢穩定，不過出現新聞自由空間緊縮疑慮。

陸委會指出，大陸持續推出惠澳措施，除了放寬澳門服務業進入陸方市場門檻，也在旅遊經濟、金融債券、文化領域等層面挹注資源；陸澳也在「粵港澳大灣區」框架下就稅收徵管、人才交流、應對突發事件等簽署合作協議，陸澳關係愈趨緊密。

報告續指，美國續將澳門列為人口販運問題最嚴重地區之一，並限制對澳門高科技投資。台方將繼續推動與澳門雙邊健康有序交流，致力維持駐館為民服務功能；同時密切注視情勢變化，強化風險管控。