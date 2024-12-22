馬英九赴哈爾濱日軍罪證館 稱願助台學界來訪

【本報綜合報道】國民黨前主席馬英九正在訪問中國大陸，他上周五在黑龍江哈爾濱參訪侵華日軍第731部隊罪證陳列館，指出大部分台灣人都沒看過731部隊這一段惡行歷史，他旗下基金會願協助兩岸學術界在這方面作出一次史無前例的大合作。

盼合作還原史實並公布 馬英九在參觀後表示，二次大戰期間，731部隊造的孽、起的禍實在令人髮指。他深刻以為台灣史學界與大陸朋友應合作把這些史實真相一點一滴全部公布出來，了解當年日軍對世界尤其中國造成的禍害。他指出面對歷史要以事論事，是非分明，面對家屬則要將心比心，療傷止痛，透過發掘以及傳播真相，能把許多原來不了解的史實拼湊出來，「這段歷史實在太重了，我們絕對不能夠忽略掉」。

馬英九表示，歷史是要讓人能夠取得教訓、不犯同樣的錯誤，兩岸人民尤其是下一代人，很需要有這機會來了解事實，受到足夠的歷史教育，這也是這一代人應該做的責任，而他名下基金會願在這個事情扮演一個小角色。