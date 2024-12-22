對台兩項軍售新一筆援助 美同時拍板總額逾67億

美國國防部上周五宣布，國務院批准兩項對台灣軍售案，涉及「Link-16終端機升級」與「Mk75 76毫米艦炮炮座零附件」，總值2.95億美元（約23.01億港元）。美國總統拜登批准向台灣提供新一筆5.713億美元（約44.56億港元）軍事援助，不但創下新高，更是美國不足3個月內再向台灣提供軍援。

拜登任內第19度對台軍售 「Link-16終端機升級」軍售案約值2.65億美元（約20.67億港元），美方將向台灣提供戰術數據鏈路系統（Link-16）升級所需終端機及系統整合所需技術服務，滿足台軍聯戰指管系統升級需求。「Mk75 76毫米艦炮炮座零附件」軍售案涉額3,000萬美元（約2.34億港元），包括炮座、運輸外箱、維修後勤支援等項目。拜登將於明年1月卸任，迄今已第19度對台軍售。

台灣感謝美方基於《台灣關係法》與對台6項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力，提供防衞武器裝備，是維持區域穩定的基礎。

Mk75艦炮自從1964年問世至今已經達到一甲子，威力不如口徑更大的127毫米艦炮，但性能持續與時並進改良，每分鐘大約100發的射速、最大射程20至30公里，適用於中、小型作戰艦艇或者各式輔助艦艇。

台軍人士表示，Mk75艦炮加改裝套件並使用導引炮彈，能在實彈測試中攔截命中10公里外的飛行目標。

美國今年9月30日宣布向台灣提供約5.67億美元（約44.22億港元）軍事援助，創下當時美國對台軍援的最高紀錄。拜登上周五再授權向台灣供應國防物資和服務，以及提供軍事教育和培訓，惟白宮沒有交代軍援計劃的詳情。本報綜合報道

美方將向台灣提供戰術數據鏈路系統（圖）升級所需終端機。圖為構想圖。 台灣將購買Mk75 76毫米艦炮（圖）炮座零附件。