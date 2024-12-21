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威廉夫婦節日賀卡 氣氛洋溢
英國王儲威廉與妻子凱瑟琳周四在社交平台發布聖誕賀卡。有別於去年的全家福黑白照，今年兩人與3名孩子在鏡頭前展現燦爛笑容，象徵凱瑟琳熬過化療，一家人將迎向嶄新未來。兩人以影片的形式發布賀卡，卡上寫有「祝你聖誕節和新年快樂」字樣，背景有聖誕樹和燈飾，並添加落雪特效，充滿節日氣息。
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