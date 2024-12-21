嫦娥六號採回土壤 揭月球磁場曾增強
中國探月工程第6次月球探測任務嫦娥六號早前採回月球背面土壤樣本，中國科學院經研究首次取得月背古磁場數據，發現月球磁場強度可能在約28億年前增加，推翻過往認知，對認識月球磁場演化過程，以至月球內部結構、熱歷史及表面環境具有重要意義。論文昨日刊登於國際科學期刊《自然》。
助解演化過程內部結構
地球磁場由外核導電物質運動形成，能保護地球大氣和水等生命繁衍要素。美國太陽神登月計劃的月壤顯示，月球在42至35億年前的磁場與現今地球相當，但在約31億年前突然急降，15至10億年前再次下跌，直至10億年前完全消失。過往月球古磁場強度數據主要集中在30億年前，且均來自月球正面樣本，資料缺乏導致學界解讀不一。
研究團隊研究4顆來自28億年前月背的玄武岩岩屑樣本，發現其磁場強度較此前認為的更高。結果揭示月球磁場可能在28億年前發生反彈，原因可能是主要能量來源發生變化，或初始驅動機制再次增強。
可填補10億年空白紀錄
《自然》審稿人指出，研究填補月球古磁場紀錄長達10億年的空白，首次提供月背古磁場測量結果，為人類對月球磁場新認識作出重大貢獻。本報綜合報道
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