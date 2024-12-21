兩岸國際

嫦娥六號採回土壤 揭月球磁場曾增強

嫦娥六號早前採回月球背面土壤樣本。 嫦娥六號早前採回月球背面土壤樣本。
嫦娥六號早前採回月球背面土壤樣本。
中國探月工程第6次月球探測任務嫦娥六號早前採回月球背面土壤樣本，中國科學院經研究首次取得月背古磁場數據，發現月球磁場強度可能在約28億年前增加，推翻過往認知，對認識月球磁場演化過程，以至月球內部結構、熱歷史及表面環境具有重要意義。論文昨日刊登於國際科學期刊《自然》。
助解演化過程內部結構
地球磁場由外核導電物質運動形成，能保護地球大氣和水等生命繁衍要素。美國太陽神登月計劃的月壤顯示，月球在42至35億年前的磁場與現今地球相當，但在約31億年前突然急降，15至10億年前再次下跌，直至10億年前完全消失。過往月球古磁場強度數據主要集中在30億年前，且均來自月球正面樣本，資料缺乏導致學界解讀不一。
研究團隊研究4顆來自28億年前月背的玄武岩岩屑樣本，發現其磁場強度較此前認為的更高。結果揭示月球磁場可能在28億年前發生反彈，原因可能是主要能量來源發生變化，或初始驅動機制再次增強。
可填補10億年空白紀錄
《自然》審稿人指出，研究填補月球古磁場紀錄長達10億年的空白，首次提供月背古磁場測量結果，為人類對月球磁場新認識作出重大貢獻。本報綜合報道
中國航天科技集團五院早前舉行探月工程嫦娥六號探測器返回艙開艙。中國航天科技集團五院早前舉行探月工程嫦娥六號探測器返回艙開艙。
中國航天科技集團五院早前舉行探月工程嫦娥六號探測器返回艙開艙。
是次嫦娥六號攜帶的「移動相機」自主移動並成功拍攝、回傳着陸器和上升器合影。（中新社圖片）是次嫦娥六號攜帶的「移動相機」自主移動並成功拍攝、回傳着陸器和上升器合影。（中新社圖片）
是次嫦娥六號攜帶的「移動相機」自主移動並成功拍攝、回傳着陸器和上升器合影。（中新社圖片）
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