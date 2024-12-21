嫦娥六號採回土壤 揭月球磁場曾增強

助解演化過程內部結構

地球磁場由外核導電物質運動形成，能保護地球大氣和水等生命繁衍要素。美國太陽神登月計劃的月壤顯示，月球在42至35億年前的磁場與現今地球相當，但在約31億年前突然急降，15至10億年前再次下跌，直至10億年前完全消失。過往月球古磁場強度數據主要集中在30億年前，且均來自月球正面樣本，資料缺乏導致學界解讀不一。