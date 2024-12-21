靖國神社塗鴉案下周判刑

【本報綜合報道】中國網紅「鐵頭懲惡揚善」今年5月在供奉日本二戰甲級戰犯的東京靖國神社內塗鴉和便溺，案件上月在東京地方法院開審，其29歲同夥姜卓君承認控罪。法院周四舉行檢方陳述求刑意見等的公審，檢方要求判處1年徒刑。該案當日結束審理，將於下周三宣判。

檢方要求網紅同夥囚1年

姜卓君涉合謀在靖國神社石柱上用紅色噴塗顏料寫下「Toilet」塗鴉，被控損壞器物和對禮拜場所不敬罪。檢方在陳述中指出，被告購買了噴塗顏料，把赴日的兩名中國男性合謀者送到靖國神社等，在犯罪中發揮了不可或缺的作用。檢方譴責，塗鴉未能完全消除，發生了無法挽回的損害。檢方以顯著損壞了猶如神社顏面的石柱外觀為由，要求判處上述刑期。辯護方則請求作出寬大判決。