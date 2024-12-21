邀72人迷姦髮妻 法國翁監禁20載

其中50陌生漢囚3至15年 法國南部小鎮馬贊一名72歲老婦遭丈夫及其邀請的陌生男子強姦多年，震驚全球。沃克呂茲省阿維尼翁市法院周四裁定，老婦的前夫佩利科特（Dominique Pelicot）嚴重強姦等罪成立，判處20年監禁。同案50名參與強姦的被告分別獲判囚3年至15年不等。受害人吉賽爾（Gisele Pelicot）親自出庭聽取判決，希望鼓勵其他受害女性挺身而出發聲。

案情指，現年72歲的佩利科特在2011年至2020年間，多次把強效鎮靜劑攙入吉賽爾的食物，兩人當時仍是夫婦關係。吉賽爾陷入睡眠後，佩利科特施以強姦，又經網上邀請陌生男子前來強姦吉賽爾，並拍攝過程。

2020年9月，佩利科特在超市偷拍女性裙底被捕，警方在其電子設備發現強姦吉賽爾的影片，調查發現大約200次強姦事件，至少72人涉案，但警方只能確認其中50人身份，予以起訴。

50被告介乎21歲至68歲 50名被告年齡介乎21歲至68歲，各人來自不同社會階層，從事職業包括貨車司機、士兵、消防員、保安、農場工人、超市職員、記者和失業人士等。大部分被告否認強姦並要求無罪釋放，理由是佩利科特誤導他們稱性行為獲吉賽爾同意。法院最終裁定46名被告強姦罪成，兩人強姦未遂罪成，兩人性侵犯罪成。佩利科特則被頂格判刑20年，服刑期滿後將接受評估，決定是否需繼續限制自由。

事主棄匿名 獲讚「勇氣化身」 有別於法國其他嚴重強姦案件，吉賽爾選擇放棄匿名，獲法國各界表揚是「勇氣的化身」，成為全球女權運動的標誌性人物。法庭外有示威者高舉標語支持吉賽爾，呼籲停止針對女性的暴力。吉賽爾在宣判結束後形容，這場審判是非常艱難的磨練，但不後悔選擇公開審判，因為應該感到羞恥的不是受害女性，而是施暴者。她在審判期間與佩利科特離婚，並宣布放棄姓氏「佩利科特」。本報綜合報道