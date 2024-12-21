戒嚴聯偵組再召尹錫悅聖誕日受查

【本報綜合報道】南韓戒嚴聯合偵查組昨日向總統尹錫悅第二次發送傳召通知書，指控他涉嫌內亂、濫權妨礙行使權利等，要求他下周三聖誕節當日前往高級公職人員犯罪調查處接受調查。

若再迴避 將提請拘留 聯合偵查組周一第一次向尹錫悅發送傳召通知書，要求他周三到案受訊，但他未到案，拒絕傳訊。聯合偵查組今次以速遞和電子公文形式向尹錫悅官邸、總統辦公室總務秘書室和附屬室發送傳召通知書。若尹錫悅繼續迴避收領傳召通知書，或在無正當事由下拒絕傳訊，高級公職人員犯罪調查處計劃提請法院批准拘留尹錫悅。

另外，在憲法法院審理尹錫悅彈劾案中擔任控方角色的彈劾委員團和法律代理人團，昨日在國會舉行座談會，彈劾委員團幹事、共同民主黨議員崔基相指尹錫悅可能會為推遲彈劾審理而作出無稽之談，會議商定要及時應對，做好庭審準備。法律代理人團共同代表、前國家人權委員會委員長宋斗煥表示，尹錫悅一方就戒嚴事態強詞奪理，不斷試圖歪曲事實，應為此做足準備。