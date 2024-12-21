拜登政府卸任前 將與韓高層會面

兩國防長通話 重申同盟關係堅固 南韓總統尹錫悅戒嚴風波影響該國外交事務，美國副國務卿坎貝爾周四指美國全力支持南韓總理韓德洙發揮過渡作用，拜登政府將在任期結束前與南韓政府進行高層級面對面溝通。另外，南韓代理防長金善鎬周五與美國防長奧斯汀通電話，討論朝鮮半島安全局勢、對朝政策合作、韓美同盟等，重申韓美同盟關係依然堅固。

由於緊急戒嚴風波，美國推遲了韓美核諮商小組第4次會議、第一次兵棋推演和奧斯汀訪韓計劃。坎貝爾表示，美方一直支持韓方在政局不穩時採取的憲法措施，信任韓方在艱困時期的應對方式。美方全力支持韓德洙代理南韓總統職權，將全力成美韓深度接觸持續釋放正面信號，向南韓政府和其他負責人開放溝通管道。韓媒估計，美韓外長或其他高級官員可能美國政府下月20日換屆前會面。

美促朝勿趁機挑釁 對於北韓問題，坎貝爾指華府對北韓趁南韓政局不穩和美國政權交接之時，趁機發動嚴重挑釁的可能性保持警惕，美方已經發出「此時此刻北韓不應發起挑釁，美方將全力幫助韓方」的明確信號。

另外，金善鎬和奧斯汀一致認為韓美同盟關係不受安全環境變遷與國內政局影響，始終堅如磐石。金善鎬感謝美國一如既往地支持韓美同盟發展，奧斯汀重申美方對維護南韓安全的承諾毫不動搖，將繼續與韓方保持緊密合作推動韓美同盟行穩致遠。二人同意繼續保持聯防態勢，隨時應對北韓挑釁。同時，在韓美同盟基礎上加強韓美日安全合作，並透過韓美核諮商小組深化延伸威懾合作。本報綜合報道