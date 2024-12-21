澤連斯基冀戰後獲美安全保障

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周四在比利時布魯塞爾出席歐洲理事會會議，指出惟有歐洲和美國的參與才能確保烏克蘭持久和平，並呼籲歐洲國家在俄烏戰爭結束後為烏克蘭提供安全保障，但沒美國支持，這是不足夠的。

促全球南方國家向俄施壓 澤連斯基表示，即使俄羅斯總統普京同意停火，如果不是一個真實計劃，一道重啟戰鬥的命令就可以迅速瓦解協議，屆時所有人都會是輸家。他希望從人性層面爭取美國總統當選人特朗普的支持，幫助烏克蘭結束戰爭。他還透露，歐洲理事會會議討論了歐洲國家向烏克蘭派出維和部隊的可能性，但他強調單靠維和部隊不足以確保烏克蘭持久的安全，只有加入北約可以防止俄羅斯未來再襲擊烏克蘭。

同日，澤連斯基發表例行晚間講話，呼籲中國、印度、沙特阿拉伯、巴西等「全球南方」國家支持烏克蘭領土完整，並向俄羅斯發揮影響力。他也敦促歐洲承認全球南方國家推動和平的潛力。另一方面，美國國防部發言人賴德周四表示，美國政府相信被派往支援俄軍攻打烏克蘭的北韓部隊，有數百名士兵傷亡，折損人數可能會持續上升。

南韓國會議員李成權周四披露，赴俄朝軍在庫爾斯克州戰事中至少陣亡100人，另有1,000人受傷，陣亡朝軍最高級別軍官很有可能是將官級。賴德則稱，美國持續觀察和評估，現階段的評估是數百名朝軍傷亡，但不會交代死亡和受傷士兵的確實數字。北韓士兵與俄軍聯手作戰，美方預期朝軍傷亡數字會上升。