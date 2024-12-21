傳拜登精神退化 親信代執行職務護航

【本報綜合報道】美國總統拜登的高齡及精神狀態問題一直備受外界關注，美國《華爾街日報》周四指拜登的精神狀態在過去4年不斷退化，時好時壞，在「糟糕的日子」甚至無法參與國家安全會議，而白宮為維護拜登的形象，由多名顧問為他護航。

報道與近50人訪談，包括前官員、國會議員等，知情人士指拜登任內甚少與閣員會面，就連與屬於「內閣三巨頭」的防長奧斯汀、財長耶倫互動都很少。民主黨籍眾議員史密斯（Adam Smith）憶述，2021年美軍狼狽撤出阿富汗時，他當時是眾議院軍事委員會主席，他試圖聯絡拜登表達對撤兵計劃的嚴重擔憂，拜登卻沒有理會他。史密斯直指，前總統奧巴馬任內多次接觸他，而他當年甚至不是眾議院軍事委員會主席。

助手備提示卡 手把手協助 白宮對拜登的保護程度極高，經常安排其親信擔任理應是拜登負責的角色，包括國家安全顧問沙利文、總統顧問列查迪（Steve Ricchetti）、國家經濟委員會主席布雷納德。助手亦跟貼拜登「手把手」式協助他，準備大量提示卡片給他，特別提示他往哪裏走、坐哪兒。拜登團隊更曾請求荷里活電影製作公司夢工場的行政總裁謝菲基辛堡（Jeffrey Katzenberg）幫忙找語音教練，改善拜登顫抖兼逐漸減弱的聲線。