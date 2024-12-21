特朗普作怪 施壓國會轉軚 支出法案遭否決 美聯邦政府今恐局部停擺

美國國會今年9月通過的一項短期支出法案為聯邦政府提供資金，期限將在當地今日0時01分到期。眾議院兩黨議員原已大致達成協議，惟總統當選人特朗普向共和黨人施壓要求放棄協議，共和黨於是倉促敲定替代法案，但周四在多名共和黨人倒戈下遭眾議院否決，令聯邦政府局部停擺的風險進一步增加。

在9月通過的短期支出法案為聯邦政府提供資金的期限，將於美東時間今日0時01分（香港時間今日下午1時01分）到期。眾院共和民主兩黨議員周二本來就短期支出法案大致達成協議，這一法案將按現行水平為政府提供資金至明年3月14日，以提供更多時間就新年度撥款法案談判。同時，該法案包括1,000億元（美元‧下同，約7,800億港元）救災資金，還把農業法案延期一年，並給農民提供100億元（約780億港元）援助。

惟特朗普周三表明不滿法案內容，表明反對眾院共和黨人與民主黨達成的協議。共和黨其後提出的替代方案與此前的法案相似，但把聯邦政府債務上限延長兩年至2027年1月30日，以及剔除兒科癌症研究等由民主黨提出的主張。保守派共和黨人不願提高政府的借款上限，無視特朗普命令，拒絕支持這項法案。眾議院最終以235票反對，174票贊成，1票棄權，否決替代法案；投反對票的議員包括38名共和黨人。

特朗普欲提高債務上限 民主黨眾議員批評共和黨人違背兩黨達成的短期撥款協議，認為新版法案只是迎合特朗普意願，因此拒絕支持他們認為將為富人提供大量減稅、犧牲工薪階層利益的計劃。上述結果迫使眾議院議長約翰遜最遲必須在當地周五晚提出新對策，以保持聯邦政府資金流動，避免停擺。惟特朗普周四堅持提高債務上限的要求，揚言若果債務上限沒有延長或完全結束，他寧願政府關門。分析指，即使眾院通過法案，也將會在由民主黨控制的參議院面對巨大阻力。一旦參眾兩院未能通過臨時撥款法案並交由總統拜登簽署，當地時間今日聯邦政府就會開始局部停擺，僅維持關鍵服務運作。

馬斯克被稱為影子總統 值得留意的是，與特朗普關係親密的富豪馬斯克曾在社交網「X」發文反對原版的短期支出法案，特朗普之後就表態呼籲共和黨人推翻協議，約翰遜才倉促修改內容。美媒指，馬斯克自從今年7月表態支持特朗普後，快速累積政治影響力，成為能夠左右特朗普的核心，近日被冠上「影子美國總統」之稱。馬斯克在今場聯邦政府停擺危機扮演的角色，引起外界警惕。本報綜合報道