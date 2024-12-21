疑主人未拴繩 4大型犬撕咬母女

江西省贛州市一對母女近日在章貢區濱江公園，遭4隻沒拴狗繩的大型犬圍攻撕咬。內媒周四報道，章貢區犬類管理辦公室回應指，涉事犬隻已被控制，傷者亦已送至醫院治療，警方介入調查。章貢區犬管辦表示，事發地可攜帶犬隻進入，但必須文明養犬，拴狗繩、隨時清理排泄物等。（綜合報道）