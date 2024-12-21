台甜品店走數存惡意倒閉之嫌

台媒周四報道，當地一間著名甜品店近日被爆拖欠合作包裝廠商款項，至上月底仍欠款近33萬元新台幣（約7.9萬港元），到本月僅結清部分帳款。有許多消費者反映預訂蛋糕無法完成，要求退款店家更人間蒸發，引起外界質疑惡意倒閉，亦有網民擔憂店舖老闆情況，確切情況仍待確認。（綜合報道）