兩岸國際

台甜品店走數存惡意倒閉之嫌

台媒周四報道，當地一間著名甜品店近日被爆拖欠合作包裝廠商款項，至上月底仍欠款近33萬元新台幣（約7.9萬港元），到本月僅結清部分帳款。有許多消費者反映預訂蛋糕無法完成，要求退款店家更人間蒸發，引起外界質疑惡意倒閉，亦有網民擔憂店舖老闆情況，確切情況仍待確認。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者