廣州新機場 選址佛山高明

【本報綜合報道】「投資高地 灣區明珠」2024年佛山高明招商引資推介大會周四在廣東省佛山市高明區舉行，會上透露珠三角樞紐廣州新機場的項目建議書已正式獲得立項批覆同意，選址高明區，意味這座粵港澳大灣區西部未來的超級綜合交通樞紐取得突破性進展，未來將成為省內3大國際機場之一。

冀2050年服務8000萬人次 內媒昨日報道，廣州新機場是貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中大灣區世界級機場群建設的重點抓手，也是佛山實施「西進計劃」的重要基礎。其近期規劃目標年為2035年，可滿足年旅客吞吐量3,000萬人次、年貨郵吞吐量50萬噸；遠期規劃目標年為2050年，可滿足年旅客吞吐量6,000萬至8,000萬人次、年貨郵吞吐量220萬噸。新機場建成後，將取代現狀佛山機場，成為廣州都市圈新的民航樞紐。

中國南方航空股份有限公司與佛山市政府會上另簽訂戰略合作協議，將圍繞新機場建設在基地建設、航線開拓、產業發展、航旅融合、空鐵聯運、低空經濟等領域開展全方位合作，在新機場建設涵蓋航空修造、臨空物流、航空食品等相關項目，總投資逾20億元人民幣（約21.3億港元）。