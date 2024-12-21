應徵殯葬中心需先過關 獨留遺體冷藏室10分鐘

【本報綜合報道】山東省威海乳山市殯葬事務服務中心近期招聘一名遺體冷藏室管理員，要求應徵者現場測試在遺體冷藏室待10分鐘，合格者可進入面試。該招聘資訊經網民轉發後引發熱議，相關話題衝上熱搜，不少人直言「一般的人都不會有這個膽量」。

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內媒周二向負責招聘的乳山鑫蜜客人力資源有限公司核實，相關招聘工作人員表示，目前已有人報名，這是招聘考試的一環，但強調「不是躺着，是在冷藏室站着待10分鐘」。乳山市殯葬事務服務中心工作人員則指，這只是一個考試方法，因為有的人比較忌諱或害怕，但工作要求一個人待超過10分鐘。