稱壞咪錶開價劏客 廣州的哥受查究責

辱罵趕客落車瘋狂 劣行遭拍片上網 來自河南鄭州的楊先生夫婦周三凌晨到廣東廣州出差，上車後的士司機稱咪錶壞了，並要求收取近200元人民幣（約215港元）車費。楊先生當場拒絕後，遭司機不斷辱罵，最終更被趕落車。楊先生拍下事發經過放上網後，廣州交通運輸局當晚通報，將對車屬企業開展執法約談和調查，責令其向乘客道歉。

楊先生表示，當日他在機場的士候車區打車，現場有機場管理員問他大概目的地後，引導其乘坐一輛的士。

「外地人打不起車就不要打車」 楊先生上車後向司機說了目的地就開車，其後發現司機沒起錶便問原因，誰知對方稱「晚上夜車不打錶」，並辱罵楊先生「是外地人，打不起車就不要打車」。楊先生要求停車，但司機反而開得更快，說要報警後對方才停車，楊先生後來打了另一輛車去市區。據楊先生妻子拍攝的影片所見，涉事的士屬番運公司，司機姓劉。

廣州市交通運輸局通報，執法部門根據影片線索，已鎖定涉事的士和司機。該車當日搭載乘客後，司機稱「被鎖錶了」並要價175元（約188港元），乘客拒絕後司機表示將其送回上客點，引發爭執後乘客落車。市交通運輸局執法部門已將調查情況通報車屬企業，固定證據後嚴肅處理其違章行為。本報綜合報道