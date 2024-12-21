全國人大今起開會5天

【本報綜合報道】十四屆全國人大常委會第十三次會議今起至下周三在北京舉行，全國人大常委會法制工作委員會發言人王翔前日在記者會上介紹擬審議的法律草案相關情況，包括制訂民營經濟促進法、修改反不正當競爭法、修改科學技術普及法等。他提到，今年來十四屆全國人大及其常委會已制訂5條法律，修改14條法律，通過4個有關法律問題和重大問題的決定，中國現行有效法律有305條。

民營經濟促進法草案首提審議 本次常委會會議上，民營經濟促進法草案將首次提請審議。王翔表示，制訂這部法律把促進民營經濟發展應遵循的原則和總體要求，保障公平競爭、改善投融資環境、支持科技創新、注重規範引導、優化服務保障、加強權益保護等各方面促進民營經濟發展的重要舉措，上升為法律規範，有助進一步優化民營經濟發展環境。至於修改反不正當競爭法，他指出可強化商業賄賂治理，加強對網絡不正當競爭的規制。

王翔提到，自2002年公布實施的科學技術普及法將繼續修訂，擬規定每年9月為全國科普月；強調科學技術普及是推進科技創新的基礎性工作，適時修改該法十分必要。此外，擬提請本次會議審議的增值稅法草案三審稿規範立法授權，對有關內容改由在法律中直接作出規定，或經清理規範後納入稅收優惠範圍。王翔指完成增值稅法立法，是落實稅收法定原則的重要一步。