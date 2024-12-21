柳州市委前書記 青島政協前主席 共受賄逾7.5億 俱判死緩

【本報綜合報道】廣西壯族自治區北海市中級人民法院前日一審公開宣判柳州市委前書記吳煒受賄、濫用職權一案，兩罪罪成，決定執行死刑，緩期兩年執行。江蘇省無錫市中級人民法院昨日一審公開宣判山東省青島市政協前黨組書記、主席汲斌昌受賄案，以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行。兩人均被剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

沒收個人全部財產 經審理查明，吳煒2004年至去年利用職務便利，為相關單位和個人在工程項目承攬等事項上提供幫助，共同或單獨非法收受他人給予的財物共計折合約1.86億元（人民幣‧下同，約1.98億港元）。他2016年至2021年違反城市軌道交通項目規劃需經國務院審批後才可由省級發展改革部門審批立項的規定，在未獲得國務院批覆下，要求有關單位以舉債融資等方式建設柳州城市軌道交通項目，造成重大損失和惡劣影響。

汲斌昌則於2003年至前年，利用擔任山東省經濟體制改革辦公室副主任、山東省人民政府國有資產監督管理委員會副主任、山東省魯信投資控股集團有限公司董事長、山東省工業和信息化廳廳長、山東省副省長、山東省青島市政協黨組書記、主席等職務上的便利，以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合約5.26億元（約5.6億港元）。