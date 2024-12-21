台中超市倉地盤奪命火 承包商道歉遭勒令停工

台灣全聯超市位於台中市大肚區的倉庫新廠施工現場前日發生大火，造成9死8傷，承包商就事件道歉。起火原因可能是工人在3樓焊接時，火星透過樓梯掉落地下室，地下室實施地板工程，堆置易燃物釀災。台中地檢署連夜指派兩名檢察官和檢察事務官，會同警方偵辦，保留證據，釐清原因。

全聯超市指出，大火現場為尚未完工的二期新廠房，目前未正式啟用。該公司又指，工地地板使用高密度PS板，天花板採PU發泡劑，無任意堆放發泡膠，皆為廠商施工必要建材。目前工地仍在施工尚未移交，已派員關切，會協助營建廠商配合調查釐清。倉儲工程為兩幢地上4層地下1層建築工地，目前施工進度為主體建築及附屬建築物，原預計明年啟用，受大火影響將延後，而既有一期生鮮倉儲物流供貨正常。

依例料罰款逾120萬 台中市政府將依建築法罰款1.8萬至9萬元（新台幣‧下同，約4,400至2.2萬港元）；依職業安全衞生法勒令停工，可能罰款3萬至30萬元（約7,300至7.3萬港元）。當局將依消防局火場鑑定報告，釐清究責，另待業者申請計劃核準後，才能繼續施工。

台中市環境保護局則表示，火災引發大量濃煙，造成空氣品質惡化，將按空氣污染防制法最高罰500萬元（約121萬港元），要求限期改善。

不少死者燒至碳化 職安署副署長萬榮富昨日前往現場勘查，點名隔熱材料及施工管理上有很大落差，平行包共同作業管理也未善盡責任。台中地檢署同日動員多達9名檢察官偵辦，調查發現現場缺乏統包，需要大量通知各承包商還原現場，檢方上午起已陸續通知多名工班、工人到案。由於不少死者被燒到碳化，地檢署亦派出3組檢察官釐清他們的身份。

在發現最多死者聚集的3樓夾層，包括一對廖姓父子，與其餘3名工人都是水電工班，全組工人命喪火場。廖姓死者兄長表示，51歲弟弟與年約27、28歲姪子都是水電師傅，當天如常上班，沒想到發生憾事。不少不知情的工人昨日駕駛電單車進入場區準備上班，但沒多久就開車離開。其中一名工人表示，她是到場後才知不用上班。本報綜合報道