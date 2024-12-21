兩岸國際

跨性別舞者稱遭當局誤會

內地知名跨性別舞蹈家、節目主持人金星近期在內地多場舞蹈和舞台劇演出被取消，外界懷疑與她年初公開展示象徵支持多元性別（LGBT）的彩虹旗有關。金星的舞蹈團下月將在新加坡演出，她周三回應稱，有地方文化和市場管理者對其有誤會，相信時間能說明一切。（綜合報道）
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