越共總書記晤董軍談合作

內地官媒昨日報道，越共中央總書記蘇林周四下午在河內會見到訪的中國國防部長董軍。董軍表示，中方願深化與越方包括海上安全在內的各領域務實合作，增進兩軍戰略互信，推動兩國關係不斷發展，共同維護地區的和平與安寧。（綜合報道）