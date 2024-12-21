魯比奧：有信心以美卿身份與京接觸

佛州參議員 魯比奧

【本報綜合報道】獲美國總統當選人特朗普提名出任國務卿的佛羅里達州共和黨參議員魯比奧，在特朗普團隊為過渡進程做準備之際，周三上午與國務卿布林肯舉行面對面會談。雖然受到中國制裁，魯比奧表明有信心以美國國務卿身份與北京接觸。

長期批評中方遭制裁 國務院發言人帕特爾在記者會上表示，這是一次良好、建設性和實質性的對話，他們隨時準備好幫助支持下月20日兩屆政府的無縫過渡。中國2020年8月對長期批評北京的魯比奧等人實施制裁，理由是他在涉港問題上表現惡劣。

魯比奧本月初接受美國傳媒訪問時指出，如其提名得到確認，他有信心找到某種解決方案與北京接觸。被問及會否在外交政策問題上保持之前立場時，魯比奧指出總統制訂外交政策，國務院的工作就是執行。

中國駐美大使謝鋒周二另在華盛頓舉行的中美工商領袖和前高官對話圓桌會議上發表講話，呼籲美國工商和戰略界不要懼怕「寒蟬效應」，不被帶偏節奏，從一點一滴的具體事情做起，為中美關係發展注入更多確定性。

對於西方媒體引述學者報告指美英超市出售的辣椒製品原料來自新疆，可能是強迫勞動的產物，中國外交部發言人林劍昨日回應稱，相關報告漏洞百出，新疆目前種植辣椒基本使用機械化，反問「難道是強迫機器勞動」。

美國國務卿 布林肯