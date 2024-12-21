中日足協高層會面 深化合作

【本報綜合報道】中國足壇多宗貪腐案接連判刑後，中國足協強調繼續以高壓態勢整治「假賭黑」。內媒周三報道，國家體育總局副局長、中國足球協會黨委書記張家勝周一在日本東京會見了日本足球協會主席宮本恒靖，希望繼續加深合作，攜手推動亞洲足球邁向更高水平。

撐日教練赴華工作 雙方圍繞中日足球領域廣泛合作深入交流，張家勝高度評價近年兩國在足球領域的合作成果，希望在青少年足球訓賽交流、女子足球發展、精英教練以及裁判交流等方面加深合作。

宮本恒靖重申日本足協珍視與中國足協的友好關係，贊同在上述關鍵領域深度溝通協作，支持日本精英教練到中國執教，共同為提升亞洲足球的競技水平和影響力貢獻力量。

中國足協主席宋凱於周二在2024中國足球發展研討會上，發表《對中國足球發展的幾點思考》主題演講。宋凱指出，中國足球的發展思路應該為穩定和不折騰，開放和國際化；又提出中國足球「能好」的6項路徑舉措，包括要以技術為主，抓實訓練，抓牢青少年足球，建好競賽體系，推動體教融合，調動地方積極性。