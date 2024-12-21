馬英九出席哈爾濱冰雪節 鼓勵兩岸青年

【本報綜合報道】以「燃情冰雪·攜手同行」為主題的海峽兩岸青年冰雪節啟動儀式，周四晚在黑龍江省哈爾濱市舉行。內媒昨日報道詳情，有份出席的中國國民黨前主席馬英九表示，兩岸的未來在青年，讓他們一起努力讓兩岸愈走愈近、情誼愈走愈深，兩岸的未來發展一定更讓人期待。

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲，馬英九及兩岸青年代表在儀式上，共同點亮啟動儀式燈柱。宋濤致詞時表示，希望廣大台灣同胞包括台灣青年與他們一道，堅持「九二共識」、反對「台獨」，為實現民族偉大復興同心、同行，為推動兩岸走近走親同向、同力，為守護兩岸共同家園盡心、盡責。馬英九則指，兩岸年輕人能彼此交流，互相了解，多一份接觸，兩岸就多一份情誼。

稱陸生團訪台成功 遭綠營攻擊 馬英九早前邀請大陸師生團訪台，包括奧運乒乓球金牌選手馬龍，引起不少台灣人關注。馬英九於周三與宋濤會晤時，提到陸生團訪台太過成功，遭民進黨攻擊。台灣陸委會周四回應指，馬龍在台有廣大球迷，誰邀請馬龍過來都一樣。