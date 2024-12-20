越咖啡店遭縱火 11人亡

越南河內一間咖啡店周三晚疑遭人縱火，造成11人死亡，警方拘留一名32歲男疑犯。公共安全部周四表示，疑犯承認與涉事咖啡店員工爭執後，使用汽油在3層高的咖啡店地下縱火。現場有7人獲救，其中2人需送院治療。（綜合報道）