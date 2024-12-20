風暴襲法屬地 增至31死

法國印度洋海外屬地馬約特島遭熱帶氣旋奇多吹襲，周三增至31人死亡，1,373人受傷，實際死亡人數或高達數千人。總統馬克龍取消原定外訪行程，昨日前往當地視察災情。馬約特島四分之三的人生活在國家貧窮線以下，雖然它出口香草、咖啡和肉桂，但仍然嚴重依賴法國本土的支持，旅遊業亦不發達。（綜合報道）