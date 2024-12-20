港移民地產經紀遇害案 加警再拘兩男

死者梅育英

【本報綜合報道】從香港移民至加拿大的女地產經紀梅育英謀殺案再有新進展，加拿大警方周二宣布再拘捕兩名男子，一人是年僅19歲華人，控罪包括謀殺。另一名涉案47歲男子胡志雄（Zhixiong Marko Hu，音譯）相信已潛逃香港超過三個月，加警此前發出全國通緝令仍然生效。

案情指，梅育英今年8月9日上午駕車離開位於安大略省萬錦市寓所後失蹤。警方3天後於帕里灣一條高速公路附近發現一具焦屍，驗屍證實是梅育英，同月拘捕3名介乎16歲至17歲的涉案青年，指控各人在梅育英失蹤後盜用其財產，同時全國通緝胡志雄，指控他涉嫌犯下一級謀殺罪。

47歲華漢仍遭通緝 警方最新通報，調查人員11月27日逮捕奧沙瓦市24歲男子胡吉亞尼（Abid Khugiani），指控他侮辱屍體、串謀犯罪、詐騙少於5,000加元（約2.69萬港元）、持有少於5,000加元贓款、6項販賣信用卡、2項非法持有違禁武器，以及販賣武器。調查人員12月4日逮捕多倫多市19歲華裔男子梁培狄（Oscar Peidi Liang，音譯）。他被控謀殺、謀殺事後從犯、禁錮、綁架、串謀綁架、串謀禁錮、持有少於5,000加元贓款。

3名涉案男子