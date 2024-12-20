美國首例 路州漢染H5N1禽流重症

現嚴重呼吸道病 曾接觸死鳥 美國疾病控制及預防中心（CDC）周三公布，路易斯安那州出現首宗人類感染H5N1禽流感重症病例，患者是一名65歲以上長者，出現嚴重呼吸道疾病，他有潛在疾病，增加流感併發症風險，目前留院治療。與此同時，加州乳牛感染禽流感的疫情擴大，至今有645個乳牛群出現病例，加州同日宣布進入緊急狀態。

CDC表示，患者來自路易斯安那州西南部，接觸過家中後園的病鳥或死鳥，牠們不是商業家禽，也沒有接觸過乳牛或其相關產品。患者感染的D1.1毒株與最近在加拿大和美國華盛頓州發現的人類病例，以及在美國野生鳥類和家禽發現的病毒類型相同。它與B3.13毒株不同，B3.13是在美國各地的乳牛、一些家禽疫情和美國其他人類病例中發現的類型。

乳牛場多名工人染疫 CDC正為患者樣本進行額外基因組測序，以及調查患者暴露情況。今年美國的61宗人類感染禽流感病例中，有34宗來自加州，幾乎所有感染者都是乳牛場工人。CDC指出，路易斯安那州的重症病例表明後院飼養雞群的人、獵人和其他鳥類愛好者應該採取預防措施。當局沒有改變目前對H5N1禽流感為公眾健康造成的直接風險總體評估，該風險仍然較低。

加州宣布進緊急狀態 另外，加州食品及農業廳周二指，當地至今已有645間乳製品廠出現乳牛群感染H5N1禽流感病毒，數量比其他州多。州長紐瑟姆周三宣布加州進入緊急狀態，確保政府部門有資源快速應對疫情爆發，強調禽流感對社會大眾的風險仍低。

H5N1禽流感病毒從2022年初開始在美國野生鳥群中傳播，幾乎每個州都檢測到病毒，乳牛通常不會感染禽流感病毒，惟病毒在2023年末突變，從野生鳥類散播到牛隻身上。今年3月，德州牛群發現禽流感病毒，蔓延至堪薩斯州、密歇根州等16州，截至周三全美共有865個乳牛群發現病例，加州的病例最多。近期病例顯示，禽流感病毒有散播至一般家禽、家貓、及浣熊身上。本報綜合報道