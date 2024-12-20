TikTok就強迫出售令上訴 美最高法院下月開審
【本報綜合報道】美國聯邦最高法院周三受理中國短片分享平台TikTok及母公司字節跳動的上訴，下月10日開庭，聽取美國政府及TikTok雙方的論據，以決定拜登政府強制TikTok在下月19日前出售，否則被禁用的法律，是否違反憲法第一修正案。
審理是否違反憲法第一修正案
美國參眾兩院以國家安全為由，通過法案要求TikTok出售，否則被禁用，獲總統拜登簽署生效。TikTok其後提出上訴及申請暫緩執行令，遭哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院駁回，指該法令未有侵犯憲法第一修正案的言論自由權。
候任美國總統特朗普早前與TikTok行政總裁周受資會面後表示，自己在大選中獲得年輕選民的支持，認為TikTok在他競選時發揮作用。
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