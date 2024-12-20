韓國防部指投入逾千五兵戒嚴

兵力和任務方面，動員的戒嚴部隊士兵包括1,139名特種部隊成員，其中197人屬於707特殊任務團、第一空降旅400人、第三空降旅271人等。特種部隊當時接獲封鎖國會、選舉管理委員會和共同民主黨總部大樓的任務。國防部國防防諜司令部向國會大樓和選舉管理委員會果川大樓投入200多名兵力，其中49人收到拘留國會議員等政要的命令。此外，首都防衞司令部和情報司令部分別投入211人和30多人。