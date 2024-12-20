韓日領導人通話 確保關係穩定發展

【本報綜合報道】南韓代理總統兼總理韓德洙昨日與日本首相石破茂通電話，雙方同意繼續推動兩國關係穩定發展。韓德洙表示，韓方將依據憲法和法律處理政務，政府將抓緊抓好外交與國家安全政策，希望繼續與日本合作，確保雙邊關係穩定發展。二人亦同意今後進行必要溝通，紮實籌備明年韓日邦交正常化60周年事務。雙方一致認為，韓日、韓美日有必要繼續保持合作，共同應對朝核威脅和俄朝合作。

另外，東盟與中日韓（10+3）財政和央行副手會周二起在南韓江原道平昌郡舉行，為期兩天。韓方與各方共享近期國內局勢，並說明在政府和南韓央行的管控下，金融和外匯市場保持平穩運行態勢。

會議主要討論了區域經濟金融形勢、區域金融合作等議題。南韓企劃財政部周三發布消息指，韓方代表團在會上強調，愈是面對不確定性，成員國愈要正確共享對彼此經濟情況的認知，進一步鞏固區域金融和經濟合作。

東盟中日韓制訂快速融資運行方案 與會各方制訂了今年5月達成協議的快速融資機制（RFF）具體運行方案，並成立旨在討論清邁倡議多邊化協議（CMIM）財源結構重組問題的工作組。中國人民銀行副行長宣昌能代表中方出席今次會議。