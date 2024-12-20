韓法官首開評議會 尹錫悅拒收審判通知

南韓憲法法院昨日就總統尹錫悅彈劾案舉行首場法官評議會，該院公報官同日在記者會上表示，早上向總統辦公室發送受理尹錫悅彈劾的審判通知書，但遭到總統辦公室退回，法院隨即再向總統官邸重新發送通知書，是法院第4次嘗試送達相關文件。

討論彈劾案判決方案 法官評議會是憲院法官全員例行舉行的閉門會議，討論案件爭議焦點，從而得出判決方案。韓媒指，會議商討了彈劾案審理相關文件是否已送達給尹錫悅的問題。憲法法院公報官李珍表示，憲法法院周一起向尹錫悅一方以郵寄、派專員送達等方式發送彈劾案審理相關通知，但因總統警衞處拒收等原因，文件是否送達無從知曉。

憲院昨日通過郵局第3次向尹錫悅寄送材料，但當日早上10時14分到達總統官邸的郵件依然被警衞處拒收，11點38分到達總統府的郵件也被以同樣理由拒收，相關材料均被退回。憲院當日稍後再次向總統官邸郵寄了相關材料。

預計憲院下周一將就是否「視案件材料間接送達完成」發表立場。據悉，法官昨日開會討論是否將尹錫悅方面拒收視為案件材料已經送達完成的問題。

律師指尹願親述觀點 尹錫悅代表律師石東賢表示，尹錫悅從未密謀叛亂，他已為緊急戒嚴令引起公眾震驚而道歉，並且仍對此表示歉意，但他對有爭議且必須解決的問題持明確而自信的立場，願意在相關法律訴訟中親自表達自己的觀點。石東賢又指，多項涉及尹錫悅的調查看似重疊，理應簡化。

另一邊廂，周三是尹錫悅的64歲生日，他當日沒有安排慶生行程，留在總統官邸準備彈劾審判和刑事調查等。總統室收到2,000多封慶賀尹錫悅生日的信件，由於總統室無法輔佐已停職的尹錫悅，因此無法向他轉交信件。尹錫悅的支持者也向龍山總統府、憲法法院外擺放花環，以示力撐他。本報綜合報道