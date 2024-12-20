俄將駐敍先進軍備 撤往利比亞

美國和利比亞官員透露，俄軍大幅減少在敍利亞的軍事存在，利用運輸機把敍利亞基地的S300及S400防空系統雷達等設備運往利比亞東部俄軍基地，同時撤走士兵、軍機及其他武器，未知相關系統是留在利比亞抑或運回俄羅斯。

圖保留對中東影響力

敍利亞過往是俄軍向中東和非洲投射軍力的支柱，巴沙爾‧阿薩德政權垮台後，俄方似乎想改為利用舊夥伴利比亞保留對中東影響力，以及支持俄軍在區內的海軍存在。俄羅斯在利比亞早已建立軍事存在，包括透過瓦格納僱傭兵集團，瓦格納與控制利比亞東部的利比亞國民軍陸軍元帥赫夫特爾關係密切，獲准使用赫夫特爾麾下的空軍基米等設施，作為面向非洲的交通樞紐。去年，俄羅斯高官曾經與赫夫特爾會談，討論給予俄軍軍艦在班加西或圖卜魯格港口的長期停泊權，兩者地理位置接近希臘和意大利。俄方亦考慮是否升級圖卜魯格的設施，以讓俄軍軍艦使用。