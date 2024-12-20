以於邊境新編5預備役旅防滲透

【本報綜合報道】以色列國防軍總參謀長哈列維周二宣布，新編5個預備役步兵旅守衞邊境，防範去年10月哈馬斯武裝分子滲透攻擊重演。部隊總數1.5萬人，為了快速及靈活部署不會配備裝甲車，但裝備無人機執行攻擊及偵察任務。

共1.5萬人 裝備無人機 新編預備役旅名為內蓋夫旅、謝菲拉旅、山谷旅、耶路撒冷旅及加利利－戈蘭旅，合組為一個師。部隊主要由38歲至58歲預備役軍人組成，過去數個月已招募近3,000人，當中包括所需130名連長中的100人。加利利－戈蘭旅4個連、內蓋夫旅1個連將招募貝都因人，申請入伍人士須提供無犯罪紀錄及身心健康證明。預備役旅士兵未來數月在陸軍訓練中心受訓，包括複習戰鬥技能、巷戰與保持戰備狀態演習，以及指揮官專門訓練。儘管存在失竊及安全事故風險，保持高度戒備的預備役旅士兵需自行保管個人武器及軍服，以便緊急情況下迅速從家中動員。

哈列維表示，以色列國防軍需擴編才能應對困難局勢和長期戰爭，並強調有必要紓緩預備役部隊壓力。他讚揚預備役軍人以卓越品質及榮譽精神，在過去一年三個月承擔非常沉重的作戰任務。