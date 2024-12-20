俄總參謀長稱烏軍總傷亡近百萬

【本報綜合報道】俄羅斯總參謀長、國防部第一副部長格拉西莫夫周三出席外國武官簡報會，稱自前年2月以來烏軍傷亡總數近100萬，並損失約兩萬輛坦克和裝甲車輛。

指烏依賴外國 將喪主權 簡報會約半小時，格拉西莫夫向外國武官介紹俄軍本年活動及俄方對全球安全局勢看法，其中一個環節談及俄烏衝突。格拉西莫夫表示，美國及其盟友大幅增加對烏克蘭軍事援助，繼續試圖令俄羅斯蒙受戰略失敗。惟俄軍目前仍在進攻，今年已把烏軍逐出190多個定居點。格拉西莫夫指摘烏克蘭為了對抗俄羅斯，不惜完全依賴外國管理和資金，隨之而來是喪失國家主權。

格拉西莫夫指出，俄烏衝突在本年有兩個主要升級點，其中之一是烏克蘭8月入侵庫爾斯克州，他形容為因戰場失敗而發動的徒勞無功恐怖襲擊。另一個是西方去年11月允許烏克蘭，向俄羅斯縱深目標發射遠程導彈，俄軍因此展示「榛樹」新型中程高超音速彈道導彈回應。格拉西莫夫警告，俄軍將評估對手持續威脅，採取進一步行動回應。