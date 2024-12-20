在俄朝兵疑久疏戰場 南韓議員稱百死千傷

俄軍傳埋怨不識無人機反成負累 南韓國會議員李成權昨日披露，赴俄朝軍在庫爾斯克州對烏軍戰事中至少陣亡100人，另有1,000人受傷，陣亡朝軍最高級別軍官很有可能是將官級。美聯社引述美軍高層消息稱，援俄北韓士兵或因久疏戰陣，導致傷亡慘重。

李成權在國會出席國家情報院閉門簡報後發表上述言論，他指朝軍因缺乏無人機作戰經驗，而且不熟悉開闊地形戰鬥導致死傷慘重。俄軍內部對朝軍有不滿意見，認為他們對無人機一無所知，反而成為負累。國情院透露，派遣至俄烏戰場的朝軍「暴風軍團」內部出現將調派援軍的傳聞，韓方密切關注朝軍增派部隊赴俄的可能，俄方很可能支援朝軍常規武器現代化升級作為酬謝。

傳朝將訓練特種部隊援俄 暴風軍團總數共4.6萬人，目前僅派出1.1萬人，可謂餘力充足。國情院判斷，部署庫爾斯克州約1.1萬名北韓士兵將於明年1月和2月開始投入實戰。有情報顯示，北韓領袖金正恩正在準備訓練一支特種作戰部隊，以便派遣更多兵力助俄軍作戰。對於國情院評估數字與美軍高層估算有落差，李成權認為國情院分析相對保守。

美聯社消息人士未有透露北韓軍人具體陣亡人數，但指他們似乎因缺乏戰場經驗而導致大量傷亡。美國白宮及國防部周一證實，朝軍主要以步兵在前線與俄軍協同作戰，有時則是獨立戰鬥。有美國官員表示，俄軍從烏軍手上收復庫爾斯克州20%失地，估計烏軍仍可堅守一段時間，局勢將取決於戰事進展，包括烏克蘭對俄羅斯境內縱深目標的遠程攻擊。

環境惡劣 庫州烏軍轉防守 美國目前不清楚俄羅斯是否要求北韓增兵支援，目前俄軍每天陣亡及負傷總數達1,200人。英國雜誌《經濟學人》則引述烏軍第95空突旅一名士官表示，庫爾斯克州戰場環境惡劣，雨雪、泥濘、寒冷天氣、老鼠及滑翔炸彈，令部隊苦不堪言。烏軍第82空突旅一名炮兵指揮官證實，所有在庫爾斯克州的部隊已經轉為防禦狀態。

另一方面，俄羅斯總統普京昨日在莫斯科舉行年度記者會指出，特別軍事行動形勢正發生重大變化，俄方正沿前線全線推進，每天都推進數平方公里。被問到是否願意在烏克蘭問題上妥協時，普京指「政治就是妥協的藝術」，表明俄羅斯既願意談判、也願意妥協。他又稱俄烏雙方曾幾乎在土耳其達成共識，當時烏方草簽了協議，惟時任英國首相約翰遜破壞了一切。本報綜合報道