兩岸國際

女子遭姦輕生 3男維持重囚

廣東省揭陽市一名女子去年被三名男子密謀灌醉輪姦，一個月後因不堪受辱投江自殺身亡，生前在手機備忘錄記下被脅迫經過，成為重要物證。涉案男子今年6月一審被裁定強姦罪成，分別判囚10年至終身，其中兩人不服上訴。內媒周四報道，廣東省高級人民法院近日對此案作出終審判，駁回上訴，維持原判。（綜合報道）
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