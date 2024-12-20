兩岸國際

護老院友 造謠膳食內含雞糞

浙江省寧波市一間護老院近日被投訴膳食不新鮮，食物中甚至有蝸牛、蟲和雞糞等，有入住者經常因而腹瀉。涉事護老院周三回應，經調查核實，入住者在網絡發表的相關言論屬造謠和惡意中傷，已報警處理並發送律師函起訴。（綜合報道）
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