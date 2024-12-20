網紅教處理血漬 法醫憂鼓吹犯罪

【本報綜合報道】一名自稱是廣東省某生物科技研究院高級研究員的科普類網紅近日在社交平台發布多段影片，詳細講述如何處理衣物血漬、下水道毛髮以及骨頭殘渣等，更用上疑似警方專用鑑定方法。有資深法醫憂慮，有心人看到後用來處理犯罪現場。

影片收藏量破15萬 網紅華先生今年8月開始拍清潔污物的科普影片，當時點讚量很低，至上月7日他在講解清理血漬的影片中，以疑似警方鑑定血漬的專用方法驗證效果，並加入片中「污漬為動物血紅蛋白替代物」等提示。該影片因此爆紅，點讚量逾35萬，收藏量也超過15萬。有資深法醫批評，這種為了流量博人眼球的科普，感覺有點沒底線。

華先生的帳號可見，其關聯店舖有與帳號同名的清潔劑銷售，但是個人獨資企業，並非國家科研機構。和其帳號關聯的廣東省某生物科技研究院工作人員則稱，他們是一間企業內部的研究院，沒有對外，目前主要做科普，不是為了銷售產品。工作人員強調只是用了比較新的宣傳方法，否認教人犯罪。