廣州掃黃打非 加大查堵違法出版物

跨部門開會分析案情特點

內媒周三報道，會議通報今年全市掃黃打非案件線索核查情況，分析今年以來案情呈現特點，總結經驗做法，指出核查工作中存在的問題和不足，明確下一步工作重點，並就進一步建立完善廣州市掃黃打非案件督辦機制徵求意見。市文化、公安、網信、國安、郵政、海關等單位和海珠、荔灣、天河、白雲、番禺等區掃黃打非辦公室在會上，圍繞案件線索核查面臨形勢特點，就下一步不斷完善協同有力、運轉高效、資訊共享的聯防聯動辦案協作機制提出建議。