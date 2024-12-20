劇集疑取材碎屍案 捏造死者偷漢家屬反抗

江蘇省南京大學成人教育學院一年級女學生刁愛青遭碎屍案，至今未找到兇手。刁愛青的姐夫近日在社交平台發文喊話，指電視劇《他是誰》中的「余愛芹案」與該碎屍案高度相似，但劇中余愛芹婚外情情節是毫無根據的胡編亂造，是對其死去妹妹的極大侮辱，給全家造成巨大傷害。出品方僅同意刪去婚外情情節，至今不願公開道歉。

出品方及播出平台捱告 《他是誰》於去年3月首播，由內地影帝張譯主演。死者家屬稱，張譯的表演加深了家屬的痛苦回憶。刁愛青的姐夫希望張譯能站出來為家屬發聲，家屬同時要求出品人、播出方停止對死者的惡意消費，主動承擔起應有的法律責任。刁愛青的姐夫向內媒表示，他們去年委託律師起訴出品方及播出平台，希望對方公開致歉並下架影片，這一年進行了數次調解，但結果未令人滿意。今次之所以公開發文喊話張譯，不是針對演員，而是想借助演員的影響力讓更多人知道此事。

刁愛青的姐夫表示，他們最初提出3點訴求，包括對方公開道歉、下架電視劇中關於南大碎屍案的全部劇集、精神賠償，他們現在已單方面放棄賠償，不想讓別人說為了錢才維權。

家屬促下架公開道歉 然而對方只願意私下面對面道歉，並只下架劇中關於婚外情方面的內容。對於被指道德綁架演員，他稱沒看到這些評論，網上關於南大碎屍案的東西他們都不敢看。

該訴訟由北京海淀區人民法院辦理，由於出品方萬達電視劇製作提出管轄權異議，案件尚未開庭。碎屍案發生於1996年1月，年僅19歲的刁愛青失蹤10天後被發現身亡，屍體被加熱煮熟，並切割成2,000片以上。本報綜合報道