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長期造謠辱罵國乒 碩士導師受罰
四川省成都中醫藥大學碩士研究生導師趙某，近日就長期造謠辱罵馬龍、孫穎莎等乒乓球國家隊運動員發表道歉聲明，表示已深刻認識到自己的言行錯誤，向各運動員、球迷群體及社會致歉。趙某曾營運另一國乒運動員樊振東的社交媒體粉絲後援站，其任職大學已對他作處分。（綜合報道）
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