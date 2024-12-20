廣東擬禁止中小學幼園內設超市

明年1‧1起試行 有效期3年

該意見將於下月1日起實施，有效期3年。該意見提到的校園商超指廣東各級各類學校內超市、商店、小食部、自動售賣機等商品售賣場所，必須取得相關許可資質方可營業，僅銷售預包裝食品的應依法備案。校園商超中接觸直接入口食品的從業人員每年必須接受健康檢查，取得並持有效健康合格證明上崗。校園商超原則上自辦自管，如有需要對外承包的學校，須遵循公平、公正、公開原則，合理確定承租價格經營範圍，承包期最長不超過5年。