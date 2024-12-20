廣東擬禁止中小學幼園內設超市
【本報綜合報道】內媒周三報道，廣東省教育廳、廣東省發改委等4部門周二印發《校園商超規範管理指導意見（試行）》，明確中小學、幼兒園一般不得在校內設置校園商超，如已設置要逐步退出。
明年1‧1起試行 有效期3年
該意見將於下月1日起實施，有效期3年。該意見提到的校園商超指廣東各級各類學校內超市、商店、小食部、自動售賣機等商品售賣場所，必須取得相關許可資質方可營業，僅銷售預包裝食品的應依法備案。校園商超中接觸直接入口食品的從業人員每年必須接受健康檢查，取得並持有效健康合格證明上崗。校園商超原則上自辦自管，如有需要對外承包的學校，須遵循公平、公正、公開原則，合理確定承租價格經營範圍，承包期最長不超過5年。
有關禁止中小學在校內設置校園商超，該意見指寄宿制中小學可根據學校實際需求，徵求家委會和學生代表意見後，經學校領導班子、校代會或教代會等方式集體討論後決定。除自動售賣機外校園商超應遠離教學區開設，不得影響正常的教學活動，同時具備防火、防霉、防鼠、防盜的要求。
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