大學教師涉偽造劍橋邀請函 逾20學生遭英拒發簽證10年

【本報綜合報道】內地近日有網民發文反映，浙江大學經濟學院與英國劍橋大學聯合舉辦的海外交流項目中，浙江大學負責該項目的教師並未直接與劍橋大學聯絡，而是通過中介機構處理簽證事宜，並涉嫌使用偽造的劍橋大學邀請函。事件曝光後，參與此項目的逾20名學生遭英國簽證中心10年拒簽處理，包括一些已向英國高等教育機構提交深造申請的學生。

有學生已達畢業標準

網民表示，事件起因是學校教師和中介偽造劍橋大學教授的邀請函，假冒教授簽名申請簽證，英國大使館致電劍橋大學求證，該教授看這麼多中國學生要來，說沒這回事。英使館認定資料造假，該網民即使已通過簽證申請，因為邀請函上有所有人的名字，恐怕也會被抓出來撤銷簽證。有學生指出自己已達畢業標準，如因此事導致10年的英國簽證被拒簽，將追究責任。